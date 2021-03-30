Dolar bugün ne kadar? 30 Mart güncel dolar, euro ve pound fiyatları | Dolar güne yükselişle başladı

Gece yarısı Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Mustafa Duman getirildi. Merkez’deki bu değişiklikten önce yükselen dolar fiyatları, gece yarısı 8,21 TL seviyelerine kadar ulaştı. Euro ve Pound da dolar gibi yükseliş grafiği sergiledi. İşte 30 Mart Salı günü güncel dolar, euro ve pound fiyatları…

İşte 30 Mart 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR NE KADAR KADAR?



Dolar alış: 8,2610 Türk lirası

Dolar satış: 8,2777 Türk lirası

EURO NE KADAR?



Euro alış: 9,7228 Türk lirası

Euro Satış: 9,7498 Türk lirası

POUND (STERLİN) NE KADAR?



Pound alış: 11,3729 Türk lirası

Pound satış: 11,4501 Türk lirası

DOLAR REKOR TAZELEDİ



Dolar kuru, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetiminde meydana gele görevden almanın arkasından çıktığı 8 Türk lirası üzerindeki seviyesini koruyarak güne başladı. Dolar, gün içerisinde yükselişini sürdürmüştü. En son saat 23.28 itibarıyla 8,21 Türk lirasını gören dolar kuru, saat 00. 50 itibarıyla 8.28 Türk lirası bandına kadar yükseldi… Dolar, 30 Mart Salı günü sabah saatlerinde 8.27 Türk lirası seviyelerinden işlemlerine başladı.

Geçen hafta 8 Türk lirasının altında tutunamayarak 8,09 Türk lirasından tamamlayan dolar, yeni haftanın ilk işlem gününde 8,08 seviyesinden başlamıştı.



