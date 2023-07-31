Dolar bugün ne kadar oldu? 31 Temmuz 2023 dolar, euro kaç TL?

Haftanın ilk işlem günü olan 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü, dolar ve euronun ne kadar olduğu tüm herkes tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Peki, 31 Temmuz 2023 dolar, euro kaç TL? Döviz kurundaki gelişmeleri sizler için derledik...

28 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 26.9483 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9397 liradan, satış fiyatı ise 26.9459 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.15'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 29.5927 TL'den yapan euro şu anda 29,6731 TL alış ve 29,6836 TL satış fiyatına sahip.

