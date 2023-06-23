DOLAR CANLI KUR: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 23 Haziran 2023 dolar ve euro alış satış fiyatı

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasının ardından dolar ve euro fiyatlarında son durum merak konusu oldu. 23 Haziran 2023 Perşembe günü dolar ve euro fiyatları ile detaylar haberimizde...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar önceki kapanışını 25,0759 TL'den yaptı.

Dolar 24,9760 TL alış, 25,1759 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.71'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 27,4704 TL'den yapan euro şu anda 27.2629 TL alış ve 27.6979 TL satış fiyatına sahip.

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