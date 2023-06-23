FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. DOLAR CANLI KUR: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 23 Haziran 2023 dolar ve euro alış satış fiyatı

DOLAR CANLI KUR: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 23 Haziran 2023 dolar ve euro alış satış fiyatı

23.06.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 23 Haziran 2023 Cuma yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı. Amerikan doları 24 TL'yi gördü. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 23 Haziran 2023 Perşembe günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR CANLI KUR: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 23 Haziran 2023 dolar ve euro alış satış fiyatı

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasının ardından dolar ve euro fiyatlarında son durum merak konusu oldu. 23 Haziran 2023 Perşembe günü dolar ve euro fiyatları ile detaylar haberimizde...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar önceki kapanışını 25,0759 TL'den yaptı.

Dolar 24,9760 TL alış, 25,1759 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.71'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 27,4704 TL'den yapan euro şu anda 27.2629 TL alış ve 27.6979 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktıŞimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı
Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammındaAsgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar dolar ne kadar dolar son dakika

En Çok Okunan Haberler

Kayıp denizaltıdakiler için umutlar söndü! Açıklama geldi...

Kayıp denizaltıdakiler için umutlar söndü! Açıklama geldi...

Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama

Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama

İşte Merkez Bankası faiz kararına piyasaların ilk tepkisi…

İşte Merkez Bankası faiz kararına piyasaların ilk tepkisi…

Ekonomi yönetiminden BAE'de kritik temas!

Ekonomi yönetiminden BAE'de kritik temas!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Tek model, iki ayrı renk! Pierre Cardin sırt çantasında indirim

Tek model, iki ayrı renk! Pierre Cardin sırt çantasında indirim

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.