Dolar endeksi 3 ayın ardından 100 seviyesinin üzerini test etti

Dolar endeksi, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle ağustos ayından bu yana 100 seviyesinin üzerini gördü.

ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine dair endişeler ve Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle yıl genelinde düşüş eğilimi görüldü.

Endekste görülen bu düşüşte, Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağına dair haberler, Fed'in ABD ekonomisindeki büyüme risklerine karşı faiz indirimine gideceğine dair öngörüler ve Çin ile tırmanan gerilimin ekonomik belirsizlikleri artırması etkili oldu.

Analistler, yıl genelinde dolardaki değer kaybının yatırımcıların Trump'ın korumacı politikalarına dolar varlıklarını satarak yanıt verdiğine, bu durumun da dolar endeksinde aşağı yönlü baskıya sebep olduğuna işaret ediyor.

Endeks, bu gelişmelerle eylül ayında 96,2 seviyesine kadar gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test etmişti.

DOLAR ENDEKSİ EYLÜL AYINDAN İTİBAREN AYLIK BAZDA YÜKSELMEYE BAŞLADI

Eylül ayından itibaren aylık bazda yükselmeye başlayan endeks, bugün Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle ağustos ayından bu yana ilk kez 100 seviyesinin üzerini gördü.

ABD ekonomisinin endişe edildiği kadar kötü durumda bulunmaması ve ABD'nin gümrük tarifelerinin etkilerinin korkulduğu kadar olmaması dolar endeksini destekledi.

Fed'den faiz indirim beklentilerinin azalması ve Trump politikalarına yönelik iyimserliklerin artması da endeksteki yükselişte etkili oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın faiz kararı toplantısında "Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil." ifadelerini kullanmıştı.

Fed üyelerinden bankanın faiz indirim sürecine ilişkin gelen karışık mesajlar ve görüş ayrılıkları doları destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan Fransa'daki siyasi belirsizlikler ve Avro Bölgesi'nde ekonomiye dair devam eden belirsizlikler avro üzerindeki baskıyı artırırken, dolara talebin artmasına neden olan başka bir faktör olarak öne çıktı.

"ABD'NİN AÇIKLAYACAĞI VERİLER DOLARIN YÖNÜ ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ OLABİLİR"

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fed Başkanı Jerome Powell'ın aralık ayında faiz indirimi konusundaki piyasa beklentilerini zorlayan ve para politikasındaki gevşemenin genel boyutunun piyasa tarafından yeniden fiyatlanmasına yol açan şahin açıklamaları, dolara G10 ülkeleri para birimleri karşısında güçlü bir destek sağladı." dedi.

Doların yükseliş ivmesini sürdürüp sürdürmeyeceğinin esas olarak ABD'den gelecek verilere bağlı olacağını ifade eden Matys, "Açıklanan verilerin işgücü piyasası ve enflasyondaki zayıflığa ilişkin yeterli kanıt sunup sunamayacağı ve bunun da Fed'in güvercin politikasına yönelik piyasa beklentilerini yeniden canlandırabilip ya da canlandıramayacağı dolar endeksinin yönü üzerinde belirleyici olacak." ifadesini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

