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Dolar Endeksi temmuz 2020'den beri en yüksek seviyede

08.04.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içinde açıklanan Fed tutanakları öncesinde ve sonrasında yükseliş eğilimini üst üste yedi güne çıkaran dolar endeksi, böylece yaklaşık 2 yıl aradan sonra 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar Endeksi temmuz 2020'den beri en yüksek seviyede

Fed'in Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilanço küçültmesine de bu sene içinde başlanmasının uygun olacağı belirtilirken, bilanço küçültmesinin 2017-2019 dönemine göre daha hızlı yapılmasına ilişkin görüşün ağır bastığı ve aylık 95 milyar dolarlık hamleler halinde uygulanabileceği ifade edildi.

Analistler, bilanço küçültmenin dolar endeksini desteklemeye devam etmesinin beklendiğini kaydederek, bazı tahvillerde terse dönen getiri eğrilerinin ise ABD'de resesyonun habercisi olabileceğinden endişe edildiğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın son 70 yılda eksiye geçtiği her dönemde ABD'de resesyon yaşandığını hatırlatan analistler, olası bir resesyon durumunun ise dolar endeksini baskılayabileceğini dile getirdi. (AA)

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