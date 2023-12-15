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DOLAR FİYATI 15 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

15.12.2023 06:55 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 15 Aralık 2023 Cuma günü dolar ve euroda son durum...

DOLAR FİYATI 15 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün döviz kurunda geçerli olan güncel rakamlar arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte döviz kuru anlık takip ekranı ve 15 Aralık 2023 Cuma günü dolar ile euroda son durum...

dolar

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 29.099 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.9809 liradan, satış fiyatı ise 29.0390 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.07'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.9370 TL'den yapan euro şu anda 31.9296 TL alış ve 31.9445 TL satış fiyatına sahip.

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