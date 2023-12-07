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DOLAR FİYATI 7 ARALIK 2023: Bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

07.12.2023 07:19 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 7 Aralık 2023 Perşembe günü dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum...

DOLAR FİYATI 7 ARALIK 2023: Bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 7 Aralık 2023 Perşembe günü dolar ve euroda son durum...

dolar

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI (7 ARALIK 2023)

Dolar önceki kapanışını 28.9236 TL'den yaptı.

Dolar 28.9144 TL alış, 28.9328 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.1816 TL'den yapan euro şu anda 31.1589 TL alış ve 31.2045 TL satış fiyatına sahip.

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