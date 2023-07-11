DOLAR FİYATI SON DAKİKA: 11 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 11 Temmuz 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatlarında son durum ile döviz kuru canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.1122 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.0814 liradan, satış fiyatı ise 26.1430 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.62'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.7702 TL'den yapan euro şu anda 28.7113 TL alış ve 28.8292 TL satış fiyatına sahip.

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