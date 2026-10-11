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Sanayi ürünlerinde sıkı denetim! Milyonlarca liralık ceza kesildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiği denetimlerde 40 bin 201 sanayi ürünü incelendi. Mevzuata aykırı bulunan ürünler nedeniyle toplam 287 milyon 473 bin 69 lira idari para cezası uygulandı.

Sanayi ürünlerinde sıkı denetim! Milyonlarca liralık ceza kesildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ocak-eylül döneminde gerçekleştirdiği piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında 40 bin 201 sanayi ürününü inceledi. Denetimlerde mevzuata aykırı olduğu belirlenen ürünler nedeniyle toplam 287 milyon 473 bin 69 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarını yılın ilk 9 ayında da sürdürdü. Metroloji ve sanayi ürünleri olmak üzere iki ayrı alanda yürütülen denetimlerde asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi çeşitli sanayi ürünleri kontrol edildi.

DENETLENEN ÜRÜNLERİN 3 BİN 796'SINDA MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Ocak-eylül döneminde farklı marka ve modellerden oluşan 40 bin 201 sanayi ürünü denetimden geçirildi. İncelemeler sonucunda 3 bin 796 ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığı belirlendi. Bu ürünlerden 407'si teste gönderilirken 148 farklı marka ve modeldeki ürün hakkında toplatma kararı alındı. Ayrıca, 306 ürün için tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla süre verildi.

Denetim sonuçlarına göre, kontrol edilen her 100 üründen yaklaşık 10'u uygunsuz bulundu. Ürünlerdeki ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 9,44 olarak hesaplandı. En fazla denetimin gerçekleştirildiği ürün grupları asansörler ve elektrikli ekipmanlar olurken, uygunsuzluk oranında ilk sırayı yüzde 37,50 ile kazanlar aldı. Kazanları yüzde 30,88 ile enerji verimliliği alanı takip etti.

Sanayi ürünlerinde sıkı denetim! Milyonlarca liralık ceza kesildi 1

ASANSÖRLERE 167,5 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA UYGULANDI

Sanayi ürünleri arasında en yüksek idari para cezası asansörlere yönelik denetimlerde kesildi. Ocak-eylül döneminde asansörler için toplam 14 bin 343 denetim yapıldı. Kontrol edilen asansörlerin 2 bin 391'inde uygunsuzluk tespit edilirken 162'si teste gönderildi, 94'ü için ise düzeltme süresi tanındı. Uygunsuz bulunan asansörler nedeniyle uygulanan ceza tutarı 167 milyon 470 bin 832 lira oldu.

Para cezalarının yüksek olduğu diğer ürün grupları da belli oldu. Otomotiv sektöründeki uygunsuzluklar nedeniyle 58 milyon 311 bin 264 lira, makinelerde tespit edilen aykırılıklar için 16 milyon 815 bin 175 lira, elektrikli ekipmanlardaki uygunsuzluklar için ise 15 milyon 864 bin 157 lira idari para cezası uygulandı.

METROLOJİ ALANINDA 1,4 MİLYONU AŞKIN DENETİM VE MUAYENE YAPILDI

Bakanlığın metroloji alanındaki çalışmaları kapsamında da yılın ilk 9 ayında toplam 1 milyon 486 bin 945 denetim ve muayene gerçekleştirildi. Bu süreçte 553 bin 340 gaz sayacı ile 312 bin 636 takograf kontrol edildi.

Denetimlerden geçirilen diğer ölçüm araçları arasında 170 bin 160 tartı aleti ve 134 bin 400 akaryakıt ve LPG sayacı yer aldı. Aynı dönemde 4 bin 988 hazır ambalajlı mamul de denetime tabi tutuldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetim
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