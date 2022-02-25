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Dolar fiyatlarında son durum! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 25 Şubat dolar kuru fiyatları...

25.02.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra yeni güne yükselişle başladı. 25 Şubat sabahına 14,1100 seviyesinde başladı. İlerleyen saatlerle dolar şekil değiştirmeye devam ediyor. Ekonomiyi takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 25 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Şubat 2022 Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

Dolar fiyatlarında son durum! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 25 Şubat dolar kuru fiyatları...

25 Şubat Dolar/ TL piyasalarındaki son durum haftanın beşinci gününde takşp ediliyor. Dolar veya euro alacak veya ellerindeki dövizleri bozduracak olan kişiler tarafından araştırııyor. 25 Şubat günü Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim bir üst safhaya çıktı. İki ülke arasındaki gerilim sonunda savaşa kadar gitti. Bunun üzerine vatandaşlar 25 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 25 Şubat Cuma Dolar kurunda son durum ve ayrıntıları haberimizde işledik...

25 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

25 Şubat Cuma piyasaların açıldığı haftanın beşinci gününde dolar döviz alış - satış fiyatı: 13,9950 - 14,0081 TL

EURO NE KADAR?

25 Şubat Cuma piyasaların açıldığı haftanın beşinci gününde EURO döviz alış - satış fiyatı: 15,7092- 15,8018 TL


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Anahtar Kelimeler:
Euro
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