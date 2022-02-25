Dolar fiyatlarında son durum! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 25 Şubat dolar kuru fiyatları...

25 Şubat Dolar/ TL piyasalarındaki son durum haftanın beşinci gününde takşp ediliyor. Dolar veya euro alacak veya ellerindeki dövizleri bozduracak olan kişiler tarafından araştırııyor. 25 Şubat günü Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim bir üst safhaya çıktı. İki ülke arasındaki gerilim sonunda savaşa kadar gitti. Bunun üzerine vatandaşlar 25 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 25 Şubat Cuma Dolar kurunda son durum ve ayrıntıları haberimizde işledik...

25 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

25 Şubat Cuma piyasaların açıldığı haftanın beşinci gününde dolar döviz alış - satış fiyatı: 13,9950 - 14,0081 TL

EURO NE KADAR?

25 Şubat Cuma piyasaların açıldığı haftanın beşinci gününde EURO döviz alış - satış fiyatı: 15,7092- 15,8018 TL



