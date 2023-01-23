Dolar gözden düştü, ışıklar yeniden euroya döndü: Saat 20.45’e dikkat! Taviz verilmiyor...

Piyasalarda yeni haftada euro ve dolar için önemli gelişmeler yaşanacak. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde’in konuşması izlenecek. Salı günü Euro Bölgesi ve ABD PMI verileri takip edilecek. Perşembe günü ABD 4.çeyrek büyüme verisi izlenecek. Cuma günü ise ABD kişisel gelir ve harcamalar piyasaların yakın markajında olacak.

DOLAR ENDEKSİNDE HAZİRAN 2022 SONRASI BİR İLK

Piyasalar gelecek açıklamalara odaklanırken dolar endeksinin düşmesi ise yurt içinde kur üzerinde aşağı yönlü etki yaratmadı. Dolar/TL’de görünüm yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Kurda bir miktar yukarı hareket izlense de önemli boyutlarda olmadığı görülüyor. Endeks 2022 Haziran başından bu yana en düşük seviyelerde hareket ederek şu sıralar 101.54 seviyelerinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise haftanın ilk işlem gününe 18,80 TL'den başladı.

EURO/DOLAR PARİTESİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Euro ise yurt içinde son bir yılın zirvelerinde kalmaya devam ediyor. Parite tarafı yeni haftadaki Asya seansında hafif yukarı yönlü gapli bir şekilde başladı ve seans içerisinde yükselişini sürdürerek 1.0902 seviyesine kadar yükseldi. Geçtiğimiz hafta en yüksek 1.0887 seviyesini gördüğünü düşünürsek, parite son zamanlarından en yüksek seviyesini tazelemiş oldu. Paritenin güçlenmesi ile euro/TL kuru şu sıralarda 20,48 TL'den işlem görüyor.

FED ÜYELERİNE KONUŞMA YASAĞI

ABD Merkez Bankası Fed üyelerinin Cumartesi itibariyle konuşma yasağı başladı. 1 Şubat toplantısından önce artık hiçbir Fed yetkilisi açıklamada bulunamayacak. Fed, faiz toplantısına doğru artış hızını 50’den 25’e çekmeye doğru giderken, ECB tarafında 50 baz puanlık artıştan şimdilik taviz verilmiyor. Bu durum euro lehine hareketleri öne çıkarıyor.

ECB BAŞKANI LAGARDE BU AKŞAM KONUŞACAK

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın bu akşam 20.45’de Almanya Merkez Bankası’nın yıllık resepsiyonunda konuşacak. Lagarde’in açıklamaları şahin tonda kalmayı sürdürüyor, enflasyona çok fazla dikkat çekiyor.



