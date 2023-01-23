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Altının tahtını sallıyor! Gümüş için 9 yıl sonra yeniden... Uzman isim 'sürpriz olmaz' diyerek rakam verdi

23.01.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüş fiyatları yatırımcılarına son iki yılda gram bazında 6, ons bazında ise 2 kat fazla kazandırdı. 2023 yılında da yükselişini sürdürmesi beklenen gümüşün, altından daha iyi bir performans sergileyeceği ifade ediliyor. Gümüş için değerlendirmede bulunan ABC Bullion CEO'su Janie Simpson, fiyatların 9 yılın zirvesine yükselebileceğini belirtti.

Altının tahtını sallıyor! Gümüş için 9 yıl sonra yeniden... Uzman isim 'sürpriz olmaz' diyerek rakam verdi

2020'de 2,50 lira olan gümüşün gram fiyatı şu sıralarda 15 lira seviyelerinde hareket ediyor. 2020'de 12 dolar olan gümüşün ons fiyatı ise 25 dolar seviyelerinde bulunuyor. Son üç yıldır yatırımcısına altından daha fazla kazandıran gümüş, talep görmeye devam ederken ABC Bullion CEO'su Janie Simpson'dan çok konuşulacak bir değerlendirme geldi. Simpson, gümüş fiyatının altından daha iyi performans göstererek 9 yılın zirvesine çıkabileceğine söyledi.

Altından sonra sıra gümüşte! Bu yıl içinde... Altından sonra sıra gümüşte! Bu yıl içinde...

1980 VE 2013'TE BAŞ DÖNDÜREN YÜKSELİŞ

Gümüş fiyatı en son Şubat 2013'te 30 dolar/ons seviyesini görmüştü. Fiyat 1980'da 49,45 dolar/ons seviyesine kadar çıkmıştı.

"ENFLASYON ZAMANLARINDA YÜZDE 20 GETİRİ"

Simpson, "Gümüş, tarihsel olarak bakıldığında enflasyonun yüksek olduğu yıllarda yıllık yüzde 20'ye yakın getiri sağlamıştır. Bu cazip kayıt ve gümüşün altına göre ne kadar ucuz olduğu dikkate alındığında, gümüş fiyatının bu yıl 30 dolar/ons seviyesine doğru gittiğini görmek sürpriz olmaz" değerlendirmesini yaptı.

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İSLAM MEMİŞ'TEN GÜMÜŞ YORUMU: 'ALTINDAN DAHA FAZLA KAZANDIRACAK'

Bir başka uzman isim İslam Memiş ise, "Gümüş iyi bir yatırım aracı haline geldi. Gümüş, 2023'de de çok konuşulacak ve altından fazla kazandıracak değerli bir metal ve yatırım aracı olacak. Gümüş, sadece fiziki olarak alınmaz. Bankalardan gümüş hesabı açtırabilir ve birikimler de burda değerlendirebilir. Gümüş, yakında sistemde değerlendirelecek bir yatırım aracı haline gelecek Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati ile bir ay önce bu konuyu görüştüğümüzde gümüş yatırımı ile ilgili güzel müjdeler vereceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

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