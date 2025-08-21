FİNANS

Dolar güne nasıl başladı? Döviz piyasasında son durum... (21 Ağustos 2025)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,9310 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,9240'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 40,9310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 47,7650'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,2150'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikası kapsamında uygulamaya aldığı tarifelerin enflasyon üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler varlığını korurken, özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal gevşeme patikasına yönelik belirsizlikler de sürüyor.

Dün yayımlanan Fed tutanaklarında yetkililerin çoğu, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu bildirdi. Bazı Fed yetkilileri para politikası duruşunu ayarlamak için gümrük vergilerinin enflasyona etkilerinin netleşmesini beklemeyi uygun bulmadığı belirtti.

GÖZLER JACKSON HOLE'DE

Merkez bankacılar, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, önemli ekonomik konuları ve uzun vadeli politika zorluklarını tartışmak ve bu konularda görüş alışverişinde bulunmak için ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bugün başlayacak sempozyumda buluşacak.

ABD'de Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajların varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından azalabileceğini kaydetti.

Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali yüzde 82'ye gerilerken yıl genelinde toplamda iki kez 25'er baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,93
40,94
% 0.01
10:06
Euro
47,71
47,72
% 0
10:06
İngiliz Sterlini
55,18
55,21
% 0.13
10:06
Avustralya Doları
26,27
26,28
% -0.23
10:06
İsviçre Frangı
50,77
50,79
% -0.26
10:06
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.57
10:00
Çin Yuanı
5,70
5,70
% 0.01
10:00
İsveç Kronu
4,26
4,26
% -0.21
10:06
