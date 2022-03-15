Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 15 Mart 2022 Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? 15 Mart 2022 Salı

15 Mart Salı dolar kuru ve piyasalarda son durum haftanın ikinci gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda vatandaşlar Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 15 Mart 2022 Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 15 Mart 2022 Salı Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

DOLAR KAÇ TL? 15 MART 2022 SALI

Geçtiğimiz hafta 15 TL sınırına kadar yükselen dolar/TL, dalgalı seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz gün, dolar güne 14,80 seviyesinde başladı. 15 Mart güncel dolar ve euro fiyatlarına piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO KAÇ TL?

Euro geçtiğimiz gün Euro ise 16,15 TL'de yer aldı. Öte yandan bu hafta dolar kuru için Merkez Bankalarının faiz kararları oldukça önemli olacak.