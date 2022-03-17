Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar? 17 Mart 2022 Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? 17 Mart 2022 Perşembe

17 Mart Çarşamba dolar kuru ve piyasalarda son durum haftanın dördüncü gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Dolar/TL dün 14,70'lerde seyrederken Euro/TL 16,17 seviyelerinde işlem görümüştü. Bu kapsamda vatandaşlar Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 17 Mart 2022 Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 17 Mart 2022 Perşembe Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

DOLAR KAÇ TL? 16 MART 2022 ÇARŞAMBA

Geçtiğimiz hafta 15 TL sınırına kadar yükselen dolar/TL, dalgalı seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz gün İstanbul Kapalıçarşı'da 14,7030 liradan alınan dolar 14,7050 liradan satıldı.

17 Mart Perşembe gününün güncel fiyatlarına piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO KAÇ TL?

Geçtiğiniz gün 16,16 liradan alınan euro ise 16,20 liradan satıldı.