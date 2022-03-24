24 Mart Perşembe dolar kuru ve piyasalarda son durum haftanın dördüncü gününde vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararları sonrası dolardaki hareketlilik sürüyor. Peki Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Mart Perşembe dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...
Dolar/ TL geçtiğimiz gün 14,82'nin üzerinde işlem gördü. 24 Mart Perşembe gününü döviz kurlarında son duruma piyasalar açıldığında haberimizde yer verilecektir...
Euro/TL geçtiğimiz gün 16,35'in üzerinde işlem gördü. Euro/dolar paritesi 1,1027'den alıcı buldu.
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