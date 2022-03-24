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Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Mart Perşembe dolar ne kadar oldu, euro kaç TL?

24.03.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 24 Mart Perşembe günü de döviz kurlarında son durumu ilgiyle takip ediyor. Altın ve döviz kurları Rusya- Ukrayna savaşının gölgesinde yatırımcıları tedirgin ediyor. Bu kapsamda Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Mart Perşembe dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Mart Perşembe dolar ne kadar oldu, euro kaç TL?

24 Mart Perşembe dolar kuru ve piyasalarda son durum haftanın dördüncü gününde vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararları sonrası dolardaki hareketlilik sürüyor. Peki Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Mart Perşembe dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Dolar kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba

DOLAR KAÇ TL? 24 MART 2022 PERŞEMBE

Dolar/ TL geçtiğimiz gün 14,82'nin üzerinde işlem gördü. 24 Mart Perşembe gününü döviz kurlarında son duruma piyasalar açıldığında haberimizde yer verilecektir...

Dolar kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba

EURO KAÇ TL?

Euro/TL geçtiğimiz gün 16,35'in üzerinde işlem gördü. Euro/dolar paritesi 1,1027'den alıcı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro TCMB
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