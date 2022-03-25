Dolar kaç TL? 25 Mart 2022 euro ne kadar? Dolar kaç TL, euro kaç TL? 25 Mart 2022 Cuma

25 Mart Cuma dolar kuru ve piyasalarda son durum haftanın beşinci gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararları sonrası dolardaki hareketlilik devam ediyor. Peki Dolar kaç TL? 25 Mart 2022 euro ne kadar? Dolar kaç TL, euro kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

DOLAR KAÇ TL? 25 MART 2022 CUMA

Geçtiğimiz gün spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,8205 TL, satış fiyatı 14,8282 TL'den işlem gördü. 25 Mart Cuma gününün güncel dolar ve euro tutarına piyasaların açılmasının ardından yer verilecektir...

EURO KAÇ TL?

Geçtiğimiz gün Euro/TL'de ise alış fiyatı 16,2652 TL, satış fiyatı 16,2807 TL seviyesinde yer aldı.