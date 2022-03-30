Dolar kaç TL? 30 Mart Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yapılan müzakerenin sona ermesinin ardından dün Gram altın 885 TL'ye dolar/TL ise 14.53 TL'ye geriledi. Peki Döviz kurlarında son durum ne? Dolar kaç TL? 30 Mart Euro kaç lira oldu? 30 Mart 2022 güncel dolar kuru ve detaylar haberimizde.

DOLAR KAÇ TL? 30 MART 2022 ÇARŞAMBA

Dolar/TL kuru geçtiğimiz gün alış fiyatı 14.8246 TL'den, satış fiyatı ise 14.8315 TL'den işlem gördü. 30 Mart 2022 güncel dolar kuru bilgisine piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

30 MART EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.18'luk bir değişim yaşayan euro ise dün yukarı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 16.3069 TL'den yapan euro dün sabah saatlerinde 16.2997 TL alış ve 16.3142 TL satış fiyatına sahipti.



