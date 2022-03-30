FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar kaç TL? 30 Mart Euro kaç lira oldu? 30 Mart 2022 güncel dolar kuru!

Dolar kaç TL? 30 Mart Euro kaç lira oldu? 30 Mart 2022 güncel dolar kuru!

30.03.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kaç TL? 30 Mart Euro kaç lira oldu? sorularının yanıtı İstanbul'da yapılan müzakere sonrası dün dolar/TL'nin 14.53 seviyesine gerilemesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda Döviz kurlarında son durum ne? sorusu da dahil olmak üzere Dolar kaç TL? 30 Mart Euro kaç lira oldu? gibi konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte 30 Mart 2022 güncel dolar kuru...

Dolar kaç TL? 30 Mart Euro kaç lira oldu? 30 Mart 2022 güncel dolar kuru!

Dolar kaç TL? 30 Mart Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yapılan müzakerenin sona ermesinin ardından dün Gram altın 885 TL'ye dolar/TL ise 14.53 TL'ye geriledi. Peki Döviz kurlarında son durum ne? Dolar kaç TL? 30 Mart Euro kaç lira oldu? 30 Mart 2022 güncel dolar kuru ve detaylar haberimizde.

DOLAR KAÇ TL? 30 MART 2022 ÇARŞAMBA

Dolar/TL kuru geçtiğimiz gün alış fiyatı 14.8246 TL'den, satış fiyatı ise 14.8315 TL'den işlem gördü. 30 Mart 2022 güncel dolar kuru bilgisine piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

dolar

30 MART EURO KAÇ TL?

728xauto (77)

Yüzde 0.18'luk bir değişim yaşayan euro ise dün yukarı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 16.3069 TL'den yapan euro dün sabah saatlerinde 16.2997 TL alış ve 16.3142 TL satış fiyatına sahipti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisiAkaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi
Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

İstanbul'daki görüşmeye ilişkin Zelenskiy'den ilk yorum

İstanbul'daki görüşmeye ilişkin Zelenskiy'den ilk yorum

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

Anlaşma sağlandı! Yüzde 60 oranında zam

Anlaşma sağlandı! Yüzde 60 oranında zam

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.