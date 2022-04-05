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Dolar kaç TL? 5 Nisan Salı 1 dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 5 Nisan 2022 Salı

05.04.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kaç TL? 5 Nisan Salı günü de vatandaşlar tarafından en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Ekonomist Atilla Yeşilada'nın yıl sonu döviz kuru tahmininin ardından Dolar kaç TL? 5 Nisan Salı 1 dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 5 Nisan 2022 Salı gününün güncel fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

Dolar kaç TL? 5 Nisan Salı 1 dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 5 Nisan 2022 Salı

Dolar kaç TL? 5 Nisan 2022 Salı yani haftanın ikinci gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Ekonomist Atilla Yeşilada, yaza girmeden yeni bir dolar kuru atağı beklediğini ifade etti. Peki Dolar kaç TL? 5 Nisan Salı 1 dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

5 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, geçtiğimiz gün 14,68 seviyesinde işlem gördü. Öte yandan yaz ayı gelmeden yeni bir dolar kuru atağı beklediğini duyuran ekonomist Atilla Yeşilada, yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı. Atilla Yeşilada dolar kurunun yıl sonuna kadar şuan ki seviyesinin çok üzerinde olacağını belirtti. 5 Nisan 2022 Salı günü güncel dolar ve euro alım satım fiyatına piyasalar açıldığında haberimizde yer verilecektir...

dolar

EURO NE KADAR?

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Euro, geçtiğimiz gün aynı dakikalarda 16,23 TL'de yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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