Dolar kaç TL? Euro kaç lira? 8 Nisan 2022 Cuma güncel dolar kuru!

Dolar kaç TL? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in faiz kararının piyasaya yön verecek. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ev ve araba almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini belirterek yatırımcının baskılanan dolar kuruna aldanıp dibi beklememesini önermişti. Peki Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 8 Nisan 2022 Cuma güncel dolar kuru ve ayrıntılar haberimizde...

8 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın beşinci günü olan 8 Nisan Cuma günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Dolar/TL, geçtiğimiz gün 14,72 seviyelerinde işlem gördü. Dolar endeksi 99,8 ile geçen yıl 26 Mayıs'tan beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından 99,5 seviyesinde bulundu. 8 Nisan 2022 Cuma gününün güncel fiyatlarına piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Euro ise geçtiğimiz gün 16,09 seviyesini gördü.