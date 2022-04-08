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Dolar kaç TL? Euro kaç lira? 8 Nisan 2022 Cuma güncel dolar kuru!

08.04.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kaç TL? sorusunun yanıtı 8 Nisan Cuma günü, yani haftanın dördüncü gününde de piyasaları takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dolar, piyasaya yapılan tüm müdahalelere karşın yavaş yavaş artış göstermeyi sürdürüyor. Peki Dolar kaç TL? Euro kaç lira? İşte 8 Nisan 2022 Cuma günü döviz kurlarında son durum...

Dolar kaç TL? Euro kaç lira? 8 Nisan 2022 Cuma güncel dolar kuru!

Dolar kaç TL? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in faiz kararının piyasaya yön verecek. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ev ve araba almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini belirterek yatırımcının baskılanan dolar kuruna aldanıp dibi beklememesini önermişti. Peki Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 8 Nisan 2022 Cuma güncel dolar kuru ve ayrıntılar haberimizde...

8 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın beşinci günü olan 8 Nisan Cuma günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

dolar

Dolar/TL, geçtiğimiz gün 14,72 seviyelerinde işlem gördü. Dolar endeksi 99,8 ile geçen yıl 26 Mayıs'tan beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından 99,5 seviyesinde bulundu. 8 Nisan 2022 Cuma gününün güncel fiyatlarına piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

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Euro ise geçtiğimiz gün 16,09 seviyesini gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro
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