Dolar kaç TL, euro kaç TL? Dolar ve euro alış satış fiyatları (12 Ağustos 2025 Salı)

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL oldu? İstanbul serbest piyasada dolar 40,7200 liradan, euro 47,3390 liradan güne başladı. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,7110 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar fiyatı ve euro fiyatı ne kadar oldu? Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 40,7280'den tamamlamıştı.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar? Serbest piyasada 40,7180 liradan alınan dolar, 40,7200 liradan satılıyor. 47,3370 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,3390 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,6950, euronun satış fiyatı ise 47,3290 lira olmuştu.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 40,7110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 yükselişle 47,3120'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 54,7420'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden çıkacak sonuçlara ilişkin belirsizlik sürerken, ABD'nin Çin ile tarifelerin 90 gün daha ertelenmesi konusunda anlaşması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Bugün açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'deki enflasyon verisinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmasının beklendiğini ve söz konusu verinin tahminlerden sapması durumunda ise varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Öte yandan yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,71
40,71
% 0.01
12:15
Euro
47,31
47,33
% -0.05
12:15
İngiliz Sterlini
54,85
54,86
% 0.22
12:15
Avustralya Doları
26,43
26,44
% -0.29
12:15
İsviçre Frangı
50,24
50,26
% 0.28
12:15
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -0.35
12:10
Çin Yuanı
5,66
5,66
% -0.01
12:10
İsveç Kronu
4,22
4,22
% -0.05
12:15
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar fiyatı dolar kaç tl oldu euro alış satış euro fiyatı euro kaç tl
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

