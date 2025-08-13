FİNANS

Dolar kaç TL, euro kaç TL? Dolar ve euro fiyatında son durum (13 Ağustos 2025 Çarşamba)

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL oldu? İstanbul serbest piyasada dolar 40,7350 liradan, euro 47,6030 liradan güne başladı. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,7320 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar fiyatı ve euro fiyatı ne kadar oldu? Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen altında 40,7260'tan tamamlamıştı.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar? Serbest piyasada 40,7330 liradan alınan dolar, 40,7350 liradan satılıyor. 47,6010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,6030 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 40,7320, avronun satış fiyatı ise 47,5080 lira olmuştu.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 40,7320'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 47,6690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 55,0940'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 98,0 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlenmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın yanı sıra enflasyonun tahminlerin altında gelmesiyle Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirterek, dünkü enflasyon verisinin ABD'de tarifelerin etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını gösterdiğini ancak gümrük vergilerinin fiyat artışlarına yansımalarının son çeyrekte daha sağlıklı ölçümlenebileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl sonuna kadar politika faizinde bir indirim daha yapması bekleniyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de verdiği bir röportajda, Fed'in eylülde 50 baz puanlık bir faiz indirimini değerlendirmesini önerdi.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise ekonomi hala ivme gösterirken ve enflasyon hala hedefin üzerinde seyrederken ılımlı şekilde kısıtlayıcı olan para politikası duruşunun şimdilik devam ettirilmesinin uygun olduğunu ifade etti.

Fed yetkililerinden gelen sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini ifade eden analistler, tarifelere yönelik belirsizliklerin azalması durumunda Fed'in parasal gevşeme patikasına yönelik tahminlerin daha da netleşeceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışlarını, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,73
40,74
% 0.02
10:22
Euro
47,73
47,74
% 0.31
10:22
İngiliz Sterlini
55,19
55,20
% 0.33
10:22
Avustralya Doları
26,68
26,70
% 0.38
10:22
İsviçre Frangı
50,61
50,63
% 0.25
10:22
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.17
10:20
Çin Yuanı
5,68
5,68
% 0.08
10:20
İsveç Kronu
4,28
4,28
% 0.32
10:22
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar dolar kaç tl oldu döviz fiyatları euro alış satış euro kaç tl
