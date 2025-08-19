FİNANS

Dolar kaç TL, euro kaç TL? Dolar ve euro fiyatında son durum (19 Ağustos 2025 Salı)

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL oldu? İstanbul serbest piyasada dolar 40,9000 liradan, euro 47,7170 liradan güne başladı. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,9010 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar fiyatı ve euro fiyatı ne kadar oldu? Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 40,8810'dan tamamlamıştı.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar? Serbest piyasada 40,8080 liradan alınan dolar, 40,9000 liradan satılıyor. 47,7150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,7170 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 40,8900, avronun satış fiyatı ise 47,7500 lira olmuştu.

DOLAR VE EURO FİYATI SON DURUM

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yatay seyirle 40,9010'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 47,7070'ten, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,2490'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik belirsizliklerin etkisiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Zelenskiy ile Putin'in bir araya geleceği zirvenin 2 hafta içinde yapılacağını bildirdi.

Analistler, görüşmelerden alınacak sonucun piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal gevşeme döngüsüne devam edip etmeyeceğine yönelik belirsizlikler de sürüyor. Para piyasalarında Fed'in gelecek ay yüzde 84 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği fiyatlanırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma ile Fed'in çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Powell'ın cuma günü ekonomik görünüm ve para politikası çerçevesine ilişkin yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu aranacak.

Analistler, bugün yurt içinde ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,89
40,89
% 0.03
11:02
Euro
47,81
47,82
% 0.22
11:02
İngiliz Sterlini
55,33
55,34
% 0.17
11:02
Avustralya Doları
26,52
26,53
% -0.04
11:02
İsviçre Frangı
50,73
50,75
% 0.22
11:02
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -0.04
11:00
Çin Yuanı
5,69
5,69
% 0.06
11:00
İsveç Kronu
4,29
4,29
% 0.4
11:01
