Dolar kaç TL, euro kaç TL? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (11 Ağustos 2025 Pazartesi)

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Peki, dolar kaç TL? Euro kaç TL? İstanbul serbest piyasada dolar 40,7530 liradan, euro 47,6060 liradan haftaya başladı.

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL oldu? Döviz piyasasındaki hareketliliği takip edenler yeni fiyatları merak ediyor.

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada 40,7510 liradan alınan dolar, 40,7530 liradan satılıyor. 47,6040 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,6060 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,6830, euronun satış fiyatı ise 47,4370 lira olmuştu.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,71
40,72
% 0.08
11:52
Euro
47,49
47,50
% 0.21
11:52
İngiliz Sterlini
54,85
54,86
% 0.19
11:52
Avustralya Doları
26,55
26,56
% 0.11
11:52
İsviçre Frangı
50,36
50,38
% 0.09
11:52
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.36
11:50
Çin Yuanı
5,67
5,67
% 0.14
11:50
İsveç Kronu
4,25
4,25
% 0.01
11:52

DOLAR VE EURO FİYATINDA SON DURUM

Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 40,7180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 47,5430'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 54,8830'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD ve Rusya'nın Ukrayna konusunda bir araya geleceğine yönelik haber akışıyla jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül toplantısında faiz indirimine gideceğine ilişkin artan beklentiler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odak noktasında olacak.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Alaska'da yapacakları görüşmede Ukrayna krizini çözmeye odaklanacaklarını bildirdi. Alaska ve Arktik'te ABD ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının kesiştiğini vurgulayan Uşakov, büyük projelerin gerçekleştirilmesi perspektifinin görüldüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin takip edileceğini yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirtti. (AA)
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Euro dolar dolar kaç tl oldu döviz alış satış euro alış satış euro kaç tl
