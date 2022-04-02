FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 2 Nisan Cumartesi dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 2 Nisan 2022 Cumartesi

Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 2 Nisan Cumartesi dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 2 Nisan 2022 Cumartesi

02.04.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 2 Nisan Cumartesi günü de vatandaşlar tarafından en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş YouTube'da piyasalara ilişkin açıklamada bulundu. Bu kapsamda Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 2 Nisan Cumartesi dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2 Nisan 2022 Cumartesi için konuya ilişkin detaylar...

Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 2 Nisan Cumartesi dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 2 Nisan 2022 Cumartesi

2 Nisan Cumartesi günü yani haftanın altıncı gününde de dolar ve euro'ya ilişkin kurdaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta anlık değişim gösteren dolarda son durum 2 Nisan Cumartesi (bugün) en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 2 Nisan Cumartesi dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

2 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.6697 TL 'den yapan Dolar/TL kuru 2 Nisan Cumartesi günü alış fiyatı 14.6815 TL'den, satış fiyatı ise 14.6857 TL'den işlem görüyor.

dolar

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

Yüzde 0.18'luk bir değişim yaşayan euro ise 2 Nisan Cumartesi günü yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 16.2418 TL'den yapan euro şu anda 16,2076 TL alış ve 16,2283 TL satış fiyatına sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buna yatırım yapan servetine servet kattı! Buna yatırım yapan servetine servet kattı!
Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklamaDoğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama
Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler! Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!
Anahtar Kelimeler:
Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haber

Bruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haber

Benzine indirim geldi!

Benzine indirim geldi!

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Kredi kullanımında yeni dönem!

Kredi kullanımında yeni dönem!

S&P'den Türkiye açıklaması! Döviz cinsinden kredi notunu teyit etti

S&P'den Türkiye açıklaması! Döviz cinsinden kredi notunu teyit etti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Destek ödemesi yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Destek ödemesi yapılacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Pazardaki elmaların yüzde 13’ünde var! Ölümcül tehlike

Pazardaki elmaların yüzde 13’ünde var! Ölümcül tehlike

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.