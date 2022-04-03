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Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 3 Nisan Pazar dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 3 Nisan 2022 Pazar

03.04.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 3 Nisan Pazar günü de vatandaşlar tarafından en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş YouTube'da piyasalara ilişkin açıklamada bulundu. Bu kapsamda Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 3 Nisan Pazar dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 3 Nisan 2022 Pazar için konuya ilişkin detaylar...

Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 3 Nisan Pazar dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 3 Nisan 2022 Pazar

3 Nisan Pazar günü yani haftanın yedinci gününde de dolar ve euro'ya ilişkin kurdaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta anlık değişim gösteren dolarda son durum 3 Nisan Pazar (bugün) en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 3 Nisan Pazar dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

2 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.6697 TL 'den yapan Dolar/TL kuru 3 Nisan Pazar günü alış fiyatı 14.6815 TL'den, satış fiyatı ise 14.6857 TL'den işlem görüyor.

dolar

EURO NE KADAR?

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Yüzde 0.18'luk bir değişim yaşayan euro ise 3 Nisan Pazar günü yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 16.2418 TL'den yapan euro şu anda 16,2076 TL alış ve 16,2283 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro
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