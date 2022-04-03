Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 3 Nisan Pazar dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 3 Nisan 2022 Pazar

3 Nisan Pazar günü yani haftanın yedinci gününde de dolar ve euro'ya ilişkin kurdaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta anlık değişim gösteren dolarda son durum 3 Nisan Pazar (bugün) en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 3 Nisan Pazar dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

2 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.6697 TL 'den yapan Dolar/TL kuru 3 Nisan Pazar günü alış fiyatı 14.6815 TL'den, satış fiyatı ise 14.6857 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.18'luk bir değişim yaşayan euro ise 3 Nisan Pazar günü yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 16.2418 TL'den yapan euro şu anda 16,2076 TL alış ve 16,2283 TL satış fiyatına sahip.

