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Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 4 Nisan Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 4 Nisan 2022 Pazartesi

04.04.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 4 Nisan Pazartesi günü Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sebebiyle Türkiye piyasalarında yükselişte işlem görmesi sebebiyle merak konusu oldu. Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 4 Nisan Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? sorularının yanıtına ve 4 Nisan 2022 Pazartesi günü için konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 4 Nisan Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 4 Nisan 2022 Pazartesi

4 Nisan Pazartesi günü yani haftanın ilk gününde de dolar ve euro'ya ilişkin kurdaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Analistler, Rusya - Ukrayna savaşının ortadan kalkmasıyla doların düşüşe geçeceğini belirtiyor. Peki Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 4 Nisan Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

4 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, geçtiğimiz gün 14.6815 TL alış fiyatından, 14.6857 TL satış fiyatı işlem gördü. 4 Nisan Pazartesi günü güncel döviz kuru fiyatlarına piyasalar açıldığında yer verilecektir...

dolar

EURO NE KADAR?

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Euro, geçtiğimiz gün yüzde 0.18'luk bir değişim yaşadı. Euro geçtiğimiz gün 16,2076 TL alış ve 16,2283 TL satış fiyatından işlem gördü.

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