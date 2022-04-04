Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 4 Nisan Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 4 Nisan 2022 Pazartesi

4 Nisan Pazartesi günü yani haftanın ilk gününde de dolar ve euro'ya ilişkin kurdaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Analistler, Rusya - Ukrayna savaşının ortadan kalkmasıyla doların düşüşe geçeceğini belirtiyor. Peki Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 4 Nisan Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

4 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, geçtiğimiz gün 14.6815 TL alış fiyatından, 14.6857 TL satış fiyatı işlem gördü. 4 Nisan Pazartesi günü güncel döviz kuru fiyatlarına piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Euro, geçtiğimiz gün yüzde 0.18'luk bir değişim yaşadı. Euro geçtiğimiz gün 16,2076 TL alış ve 16,2283 TL satış fiyatından işlem gördü.

