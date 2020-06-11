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Dolar kaç TL oldu? Bugün (11 Haziran) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

DOVİZ HABERLERİ  | 11.06.2020 07:15 | Son Güncelleme

Dolar gündemi adeta koronavirüsü geçmiş durumda. Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar ne kadar olur sorularına yanıt aranıyor. İşte 11 Haziran dolar kuru, dolarda son durum ve piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Dolar kaç TL oldu? Bugün (11 Haziran) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

11 Haziran saat 07.15 itibari ile dolar kuru 6,77 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 542,41 puan artarak 109.778,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 363,25 puan ve yüzde 0,33 değer kazanımıyla 109.599,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 109.391,57 puanı, en yüksek 110.409,79 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 yükselişle 109.778,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, teknoloji endeksi yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 0,70 ve hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 482,89 puan ve yüzde 0,38 artışla 127.766,63 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 277'si prim yaptı, 109'u geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Güneş Sigorta en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.716,64 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 375 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7730 lira, satışta 6,8001 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7781 lira, satışta 6,8053 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1346, sterlin/dolar paritesi 1,2755, dolar/yen paritesi de 107,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 yükselerek 40,58 dolardan işlem görüyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Ekonomik ve siyasi etmenlere son olrak tüm dünyada pek çok sektörün durma noktasına gelmesine neden olan koronavirüs gibi global felaketler de var. Bunun dışında tabii ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi gibi her zaman geçerli olan pek çok durum dolar neden yükseliyor sorusunun cevabı olabilir.

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