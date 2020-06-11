Dolar kaç TL oldu? Bugün (11 Haziran) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

11 Haziran saat 07.15 itibari ile dolar kuru 6,77 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 542,41 puan artarak 109.778,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 363,25 puan ve yüzde 0,33 değer kazanımıyla 109.599,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 109.391,57 puanı, en yüksek 110.409,79 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 yükselişle 109.778,94 puandan tamamladı.