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İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertizlerde o yöntem devreye girdi

İkinci el araçlarda boya ve işlem gören noktaların tespiti için kullanılan mor ışık teknolojisi, ekspertiz sürecinde dikkat çekiyor. Sistem, gözle fark edilmesi zor bölgelerin ortaya çıkarılmasına yardımcı oluyor.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertizlerde o yöntem devreye girdi
Aleyna Türkmen

İkinci el araç alım satımında en önemli aşamalardan biri, aracın geçmişte herhangi bir işlem görüp görmediğinin doğru şekilde belirlenmesi. Özellikle boyalı bölgelerin tespit edilmesi her zaman kolay olmazken, ekspertiz merkezleri teknolojinin sunduğu imkanlardan da yararlanıyor. Ultraviyole, diğer adıyla mor ışık sistemi, araçlardaki boyalı ve işlem görmüş noktaların daha kolay fark edilmesini sağlıyor.

Geleneksel yöntemlerde ekspertiz uzmanları, aracın yüzeyini boya ölçüm cihazıyla nokta nokta kontrol ederek işlem görülen alanları belirlemeye çalışıyor. Ancak özellikle yeni araçlarda boyanın hassas uygulanabilmesi, inceleme sürecini daha zahmetli ve zaman alıcı hale getirebiliyor.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertizlerde o yöntem devreye girdi 1

BOYALI BÖLGELER MOR IŞIKLA ORTAYA ÇIKIYOR

Mor ışık teknolojisinde ise inceleme yapılacak ortamın tamamen karartılması gerekiyor. Siyah perdeler çekilip ışıklar kapatıldıktan sonra ultraviyole ışıkla aracın farklı bölümleri kontrol ediliyor. Bu yöntem sayesinde boyalı veya lokal işlem görmüş alanlar daha belirgin hale geliyor.

Ekspertiz uzmanı, yapılan incelemede aracın bazı bölümlerindeki işlemleri tek tek göstererek, "Direğimizde de yarım boya mevcut. Bak burada kesilmiş boya. Burada bir ufak bir boya var. Bak şurada ufak bir lokal boya mevcut. Yani aracın kaputu tamamen orijinal. Sol ön çamurluğumuz boyalı. Gördüğünüz gibi zaten mor ışık sistemiyle çok rahat bir şekilde artık sıfır hata" ifadelerini kullandı.

Geleneksel boya ölçüm yönteminin ise özellikle geniş yüzeylerde zaman alabileceğine dikkat çekildi. Uzman, "Bazı arabalar yeni olduğu zaman çok hassas boyanabiliyor. Şu görmüş olduğunuz yüzeyde her noktaya değdirmek zorundasınız. Bu da çok fazla vakit alıyor" dedi.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertizlerde o yöntem devreye girdi 2

KARANLIK ORTAMDA DETAYLI İNCELEME

Ultraviyole incelemesinde aracın bagaj kapağı, kapıları, çamurlukları ve kaputu gibi farklı bölümleri kontrol ediliyor. Yapılan uygulamada ilk tespitler bagaj kapağı ile sol sürücü kapısında gerçekleştirildi.

Uzman inceleme sırasında bagaj kapağı ve sol sürücü kapısında boya bulunduğunu, ön kapı direğinde lokal boya olduğunu ve çamurluğun boyalı olduğunu belirledi. Ön kaputta ise boya tespit edilmediği ifade edildi. Çamurluktaki boya işleminin mor ışık altında belirgin şekilde ortaya çıktığı gösterildi.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertizlerde o yöntem devreye girdi 3

SATIŞTA DA HATA PAYINI AZALTIYOR

Araç sahipleri ve satıcılar açısından da mor ışık teknolojisinin avantaj sağladığı belirtiliyor. Özellikle ikinci el araç satışında, aracın geçmişindeki boya ve işlem durumunun daha net ortaya çıkarılması hem alıcı hem de satıcı açısından önem taşıyor.

Kanal D yayınına konuşan ekspertiz uzmanları, mor ışık sisteminin boyalı bölgelerin tespitinde hata payını azaltmaya yardımcı olduğunu belirtti. Sistemi kullanan sürücülerden biri de, "Mor ışık önceliğimiz, tercihimiz oldu. Mor ışıkta da sıfır hata, satarken de müşterimize mahcup olmayız" sözleriyle uygulamadan memnuniyetini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil Ekspertiz ikinci el
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