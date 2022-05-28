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Dolar kararı ile TL mevduatta zirve geldi

28.05.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur Korumalı Mevduat'a açıklandığı 20 Aralık 2021'den bu yana ilgi giderek arttı. Şirketler ve yurtdışındaki Türkleri de kapsayan KKM uygulamasında rekor artış yaşandı. TL mevduatın toplam içerisindeki payı 24 Mayıs 2022'de yüzde 43'e yükseldi. Döviz hesaplarının payı da yüzde 62'den 57'ye indi.

Dolar kararı ile TL mevduatta zirve geldi

Kur Korumalı Mevduat Sistemi KKM’de son rakamlar belli oldu. Buna göre KKM uygulaması ile TL mevduatta rekor artış yaşanırken, dolarizasyon azaldı. KKM ile birlikte TL mevduat son 5 ayda 1 trilyon lira artarak 2,8 trilyonu geçip tarihi zirveye yükseldi. KKM, mevduatın vadesini uzatırken, bankacılık sektörünün de fonlama ihtiyacını azalttı.

TL MEVDUAT TARİHİ ZİRVEDE

Sabah’ta yer alan haberde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) günlük verilerine göre, 22 Aralık 2021'de 1 trilyon 833 milyar TL olan Türk Lirası mevduat hacmi, 5 ayda 1 trilyon liradan fazla artarak 24 Mayıs 2022 itibarıyla 2 trilyon 840 milyar lira ile tarihi zirveye ulaştı. 2021'ın aralık ayında yüzde 37,9 olan TL mevduatın toplam içerisindeki payı, 24 Mayıs 2022'de yüzde 43'e yükseldi. Döviz hesaplarının payı da yüzde 62'den 57'ye indi.

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24,4 MİLYAR DOLAR ÇÖZÜLDÜ

BDDK'nın açıkladığı haftalık verilere göre, KKM'ye olan ilgi ile döviz hesaplarında da hızlı çözülme yaşandı. 2021'in son haftasında 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 24 Mayıs 2022 itibarıyla 24,4 milyar dolarlık düşüşle 237,2 milyar dolara geriledi. Bu dönemde şirketlere ait döviz hesapları 14,2 milyar dolar azalarak 83,7 milyar dolara, bireysel döviz hesapları ise 10,2 milyar dolar azalarak 153,5 milyar dolara düştü.

KKM 875 MİLYAR LIRAYA ÇIKTI

20 Mayıs itibarıyla 875 milyar liraya ulaşan KKM, mevduatın vade yapısına da olumlu yansıdı. Vatandaşın TL mevduatta KKM tercihi, ortalama vadedenin uzamasına neden oldu. 2021'in aralık ayında yüzde 25,3 olan vadesiz hesapların toplamdaki payı bu yılın martında yüzde 21,9’a indi. 1 aya kadar vadeli hesapların payı yüzde 21.6'dan 19.4'e, 1-3 ay arası vadelilerin payı ise yüzde 44.5'ten 35.4'e geriledi. TL mevduatta 3 aya kadar olan kısmın toplamdaki payı yüzde 91,5’ten 76,8’e gerilemiş oldu. 3-6 ay arası vadedeki TL mevduatın toplamdaki payı yüzde 5'ten 12,9’a çıkarken, 6-12 ay arası vadeli hesapların payı ise yüzde 1,4’ten 8,3’e çıktı.


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