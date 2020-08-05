Dolar kuru bugün ne kadar? Anlık ve canlı dolar! 5 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar hergün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 5 Ağustos 2020 bugün dolar kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

5 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU

Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 5 Ağustoa 2020 çarşamba günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6,9757 seviyesinde hareket ederken; günü 6,9757 liradan kapattı.. Dolar kuru dün uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi. Euro fiyatları ise dün günü 8,2174 TL seviyesinde kapatmıştı. Euro fiyatları ne kadar oldu? Sterlin ise dün 9,1407'den işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...