Dolar kuru bugün ne kadar? Anlık ve canlı dolar! Dolar haftaya nasıl başladı? (4 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları)

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar hergün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 4 Ağustos 2020 bugün dolar kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru... 4 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 4 Ağustoa 2020 salı günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar... Dolar kuru, geçtiğimiz hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7,1260 seviyesinde hareket ederken; haftayı 7,1260 liradan kapattı.. Dolar kuru dün uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi. Euro fiyatları ise geçtiğimiz haftayı 8,3200 TL seviyesinde kapatmıştı. Euro fiyatları ne kadar oldu? Sterlin ise geçtiğimiz hafta 9,1488'den işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...

Dolar bu haftaya satış fiyatı 6,9757 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı olarak 4 Ağustos tarihinde 6,9669 lira belirlendi. Dün yurt içi piyasada tatil devam ederken uluslararası piyasada hareketlilik devam ediyordu. Euro bu haftaya satış fiyatı 8,2174 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 4 Ağustos tarihinde 8,2070 lira belirlendi. İngiliz sterlini ise haftaya 9,1407 lira satış fiyatı, 9,1192 alış fiyatı ile başladı. CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. GÜNCEL DÖVİZ KURLARI Mynet Finan's sayfamızdan doların güncel alış ve veriş fiyatlarından, anlık olarak dolar kurunun TL (Türk Lirası) fiyatının karşılığını da takip edebilirsiniz. Dolar kuru bugün alış fiyatı en düşük kaça kadar inmiş, dolar kuru günü en yüksek kaçtan kapamış, dolar kuru gün içerisinden hangi fiyatlara gelmiş; anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

Grafiklerde serbest piyasa döviz kurlarını sırayla alt alta görebilirsiniz. Hemen yan tarafında döviz fiyatlarının anlık döviz alış ve anlık döviz satış fiyatları , Türk Lirası cinsinden karşınıza çıkacak. Eğer serbest piyasa döviz kurunun karşısında pembe ve aşağıyı gösteren ok işareti varsa, o kurun (örnek olarak dolar kuru diyelim) yani dolar kurunun alış fiyatının önceki güne göre düştüğünü gösterir. Eğer dolar kurunun karşısındaki ok işareti yeşil renkte ve yukarıyı gösteriyorsa, dolar kurunun önceki güne göre Türk Lirası değeri fiyatının arttığını gösterir. Günlük dolar kurunun yanındaki alış ve satış fiyatının hemen sonunda, önceki günkü dolar kuru ile arasındaki fark oranını gösterir. Dolar kuru farkını belirten grafiğin yanında ise tarih ve saat bilgisi yer alır. Tarih bugünün dolar kuru tarihi olarak kaydedildiği için özellikle belirtilmemiştir. Tarih kısmında yer alan saat ise o gün serbest piyasadaki döviz kurlarının anlık saatlerindeki TL cinsinden karşılığının çekildiği saat bilgisidir.

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