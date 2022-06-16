Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte 16 Haziran 2022 dolar-euro alış ve satış fiyatları...

Dolar ve Euro'da son durum FED faiz kararı açıklaması sonrası haftanın dördüncü olan 16 Haziran 2022 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Yakından takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL? Bilindiği üzere dolar kuru 17 TL'yi aşmıştı. Bu durum gram altını da etkilemiş, gram altın fiyatı bin liranın üstüne yükselmişti. Peki Dolar bugün kaç TL?

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 1.015,60 TL'den yapmıştı. Geçtiğimiz gün 1.015,44 TL alış fiyatını gören dolar, 1.015,62 TL satış fiyatından işlem gördü.

16 Haziran Perşembe günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

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Euro önceki kapanışını 18,0736 TL'den yapmıştı. Geçtiğimiz gün 18,0297 TL alış fiyatını gören euro, 18,1176 TL satış fiyatından işlem gördü.

