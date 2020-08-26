FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 26 Ağustos 2020 Çarşamba dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 26 Ağustos 2020 Çarşamba dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?

DOVİZ HABERLERİ  | 26.08.2020 06:31 | Son Güncelleme

Doğal gaz açıklaması sonrasında dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor,her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar yükselir mi sorularına yanıt aranıyor. Bir süredir koronavirüs teşviklerinden etkilenen dolar fiyatları 7.3 lira sınırı etrafında işlem görmeye devam ediyor. Dolar bugün güne nasıl başladı merak eden vatandaşlarımız için canlı dolar izleme ekranı haberimizde. 26 Ağustos 2020 Çarşamba dolar kuru, dolar kurunda son durum ve Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar kuru!

Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 26 Ağustos 2020 Çarşamba dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz açıklamaları sonrasında piyasalar hareketlendi. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 26 Ağustos 2020 bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

26 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU NE KADAR?

Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, koronavirüs teşvikleri derken dolar sürekli harketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

DOLAR GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Dolar geçen hafta doğalgaz açıklamasının ardından hareketli saatler geçirdi. Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7,3322 seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi. Euro fiyatları ise geçen haftayı 8,6395 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu? Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 9,5761'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...

BUGÜN DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar bugün güne satış fiyatı 7,3892 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,3880 olarak 26 Ağustos tarihinde lira belirlendi.

Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 8,7514 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 26 Ağustos tarihinde 8,7316 lira belirlendi.

İngiliz sterlini ise güne 9,7174 lira satış fiyatı; 9,7060 alış fiyatı ile dikey yönde başladı.

CANLI DÖVİZ KURU

Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Mynet Finan's sayfamızdan doların güncel alış ve veriş fiyatlarından, anlık olarak dolar kurunun TL (Türk Lirası) fiyatının karşılığını da takip edebilirsiniz. Dolar kuru bugün alış fiyatı en düşük kaça kadar inmiş, dolar kuru günü en yüksek kaçtan kapamış, dolar kuru gün içerisinden hangi fiyatlara gelmiş; anlık olarak takibini yapabilirsiniz.
Grafiklerde serbest piyasa döviz kurlarını sırayla alt alta görebilirsiniz. Hemen yan tarafında döviz fiyatlarının anlık döviz alış ve anlık döviz satış fiyatları , Türk Lirası cinsinden karşınıza çıkacak. Eğer serbest piyasa döviz kurunun karşısında pembe ve aşağıyı gösteren ok işareti varsa, o kurun (örnek olarak dolar kuru diyelim) yani dolar kurunun alış fiyatının önceki güne göre düştüğünü gösterir. Eğer dolar kurunun karşısındaki ok işareti yeşil renkte ve yukarıyı gösteriyorsa, dolar kurunun önceki güne göre Türk Lirası değeri fiyatının arttığını gösterir. Günlük dolar kurunun yanındaki alış ve satış fiyatının hemen sonunda, önceki günkü dolar kuru ile arasındaki fark oranını gösterir. Dolar kuru farkını belirten grafiğin yanında ise tarih ve saat bilgisi yer alır. Tarih bugünün dolar kuru tarihi olarak kaydedildiği için özellikle belirtilmemiştir. Tarih kısmında yer alan saat ise o gün serbest piyasadaki döviz kurlarının anlık saatlerindeki TL cinsinden karşılığının çekildiği saat bilgisidir.

ANLIK DOLAR HESAPLAMA

Eğer sadece dolar kuru anlık alış ve satış fiyatlarını takip etmek isterseniz bu linkten anlık dolar kurunun en güncel haliyle görmeniz mümkün. Dolar hesaplamak istediğinizde ise yukarıdaki dolar hesaplama linkinden hesaplayabilirsiniz. Diğer döviz kurlarınızın çevirilerini de anlık döviz kuru üzerinden takip ederek hesaplayabilirsiniz.

ANLIK GÜNCEL DOLAR HESAPLAMA LİNKİ

Yine finans sayfamızda anlık olarak döviz kurlarını takip edebileceğiniz gibi; serbest piyasa döviz kurları, merkez bankası döviz kurları, çapraz kur, banka gişe dolar fiyatları, döviz bürosu dolar fiyatlarını ayrı üst sekmelerden görebilirsiniz. Ayrıca döviz arşivinde yer alan kısımdan geçtiğimiz günlerin tarihini seçerek, önceki günlere ait döviz kurlarının fiyatlarını öğrenmeniz mümkün. Mynet Finans’ın döviz alanında; anlık borsa, canlı borsa, hisse senedi, ekonomik takvim gibi başlıkları da anlık olarak takip etmeniz mümkün.
Yine aynı sayfadan; kur arşivi, altın arşivi, faiz oranları, çeyrek altının ne kadar olduğunu, gram altın fiyatını öğrenmeniz mümkün.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Dolar yeni zirvesini gördüDolar yeni zirvesini gördü
Binlerce yeni haciz tebligatı yola çıktı...Binlerce yeni haciz tebligatı yola çıktı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...
Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Dolarda hareketlilik devam ediyor!
Dolarda hareketlilik devam ediyor!
Dolar tekrar yükselişe geçti!
Dolar tekrar yükselişe geçti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar/TL yeni zirvesini gördü
Dolar yeni zirvesini gördü
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 25 Ağustos 2020 Salı dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Doların ateşi düşmüyor!
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 24 Ağustos 2020 Pazartesi dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolar yeni haftaya hareketli başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'müjde' sonrası piyasalarda hareketlilik
Müjde sonrası piyasalar hareketlendi
Dolar düşüyor mu? Müjde öncesi dikkat çekici hareketlilik! Dolar düşecek mi?
Dolar düşüyor mu? Müjde öncesi dikkat çekici hareketlilik! Dolar düşecek mi?
Erdoğan'ın doğalgaz müjdesi sonrası dolar yükselişte! İşte Kapalıçarşı canlı 21 Ağustos 2020 dolar fiyatları!
Dolar fiyatları yükselişe geçti!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.