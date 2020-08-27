Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 27 Ağustos 2020 Perşembe dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz açıklamaları sonrasında piyasalar hareketlendi. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 27 Ağustos 2020 bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

27 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU NE KADAR?

Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, koronavirüs teşvikleri derken dolar sürekli harketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 27 Ağustos 2020 Perşembe günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

DOLAR GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Dolar geçen hafta doğalgaz açıklamasının ardından hareketli saatler geçirdi. Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7,3322 seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi. Euro fiyatları ise geçen haftayı 8,6395 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu? Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 9,5761'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...