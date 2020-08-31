Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 31 Ağustos 2020 Pazartesi dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?

Geçtiğimiz perşembe günü Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının ardından uluslararası piyasalarda dolar fiyatlarının hareketlenmesine neden oldu. Powell'in ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.3 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 31 Ağustos 2020 bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru... 31 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, koronavirüs teşvikleri derken dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

DOLAR GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından perşembe günü itibari ile dolar fiyatları hareketlendi.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,3439 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 8,7528 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 9,7827'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları... BUGÜN DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU? Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,3439 liradan yaptı. Dolar da bugün yüzde 0,19 hareketlilik oldu. Dolar bugün güne satış fiyatı 7,3478 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,3401 lira olarak 31 Ağustos tarihinde başlamış oldu. Euro önceki kapanışını 8,7528 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.37 hareketlilik oldu.Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 8,7595 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 31 Ağustos tarihinde 8,7463 lira belirlendi.