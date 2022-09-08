FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 8 Eylül 2022 euro ve dolar kurunda son durum!

Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 8 Eylül 2022 euro ve dolar kurunda son durum!

08.09.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euroda son durum merak konusu oldu. 8 Eylül Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını duyuracak. Vatandaşlar söz konusu açıklamanın öncesinde güncel fiyatlara ilişkin bilgi edinmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe günü euro ve dolar kuru alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 8 Eylül 2022 euro ve dolar kurunda son durum!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 8 Eylül 2022 Perşembe günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılacak 'faiz kararı' açıklaması öncesi birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 8 Eylül 2022 Perşembe günü euro ile dolar kurunda son durum ve detaylar haberimizde...

d1

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2312 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2243 TL ve güncel satış fiyatı 18,2381 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar 8 Eylül 2022 Perşembe günü 18,2359 TL alış, 18,2441 TL sarış fiyatından işlem görüyor.

d2

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,16'lık artışla yapan euro 18,2557 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2435 TL alış fiyatından, 18,2680 TL satış fiyatından işlem gördü.

EURO ise 8 Eylül 2022 Perşembe günü 18,2656 TL alış, 18,2743 TL sarış fiyatından el değiştiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ekim ayında zorunlu olacak! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ekim ayında zorunlu olacak!
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları Türk lirası dolar ne kadar döviz kuru doalr
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

Kış ayları öncesi 'domates' korkusu! "Dünyada yok, fiyatı 50 lira olacak"

Kış ayları öncesi 'domates' korkusu! "Dünyada yok, fiyatı 50 lira olacak"

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Sigaraya bir zam daha geldi!

Sigaraya bir zam daha geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.