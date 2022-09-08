Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 8 Eylül 2022 euro ve dolar kurunda son durum!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 8 Eylül 2022 Perşembe günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılacak 'faiz kararı' açıklaması öncesi birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 8 Eylül 2022 Perşembe günü euro ile dolar kurunda son durum ve detaylar haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2312 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2243 TL ve güncel satış fiyatı 18,2381 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar 8 Eylül 2022 Perşembe günü 18,2359 TL alış, 18,2441 TL sarış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,16'lık artışla yapan euro 18,2557 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2435 TL alış fiyatından, 18,2680 TL satış fiyatından işlem gördü.

EURO ise 8 Eylül 2022 Perşembe günü 18,2656 TL alış, 18,2743 TL sarış fiyatından el değiştiriyor.

