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Dolar kuru ne kadar oldu? Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar kuru! 19 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!

DOVİZ HABERLERİ  | 19.08.2020 06:45 | Son Güncelleme

Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar yükselir mi sorularına yanıt aranıyor. Bir süredir koronavirüs teşviklerinden etkilenen dolar fiyatları 7.3 lira sınırı etrafında işlem görmeye devam ediyor. Dolar bugün güne nasıl başladı merak eden vatandaşlarımız için canlı dolar izleme ekranı haberimizde... İşte 19 Ağustos 2020 Çarşamba dolar kuru, dolar kurunda son durum ve Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar kuru!

Dolar kuru ne kadar oldu? Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar kuru! 19 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!

Küresel bir kriz haline gelen koronavirüs salgını ile AB ülkelerinin normalleşmeyi desteklemek için yaptığı teşviklerden dolar fiyatları etkilenmeye devam ediyor. Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu açıklaması, Beyrut'taki patlama, AB ülkelerinin ikinci bir koronavirüs salgını endişesi ile yaptığı teşvikler ve Merkez Bankası'nın likidite hamlesi gibi yaşanan durumlar dolar fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar her gün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 19 Ağustos 2020 bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

19 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU

Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 19 Ağustos 2020 çarşamba günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7,3957 seviyesinde hareket ederken; günü 7,3957 lira seviyesine yakın kapattı.. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi. Euro fiyatları ise dün günü 8,7930 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu? Sterlin ise dün kapanış saatlerinde 9,7112'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...

BUGÜN DOLAR KURU NASIL?

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar bugün güne satış fiyatı 7,3706 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı olarak 19 Ağustos tarihinde 7,3669 lira belirlendi.

Euro bugüne düşey yönde ve satış fiyatı 8,8036 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 19 Ağustos tarihinde 8,7905 lira belirlendi.

İngiliz sterlini ise güne 9,7800 lira satış fiyatı; 9,7495 alış fiyatı ile dikey yönde başladı.

CANLI DÖVİZ KURU

Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Mynet Finan's sayfamızdan doların güncel alış ve veriş fiyatlarından, anlık olarak dolar kurunun TL (Türk Lirası) fiyatının karşılığını da takip edebilirsiniz. Dolar kuru bugün alış fiyatı en düşük kaça kadar inmiş, dolar kuru günü en yüksek kaçtan kapamış, dolar kuru gün içerisinden hangi fiyatlara gelmiş; anlık olarak takibini yapabilirsiniz.
Grafiklerde serbest piyasa döviz kurlarını sırayla alt alta görebilirsiniz. Hemen yan tarafında döviz fiyatlarının anlık döviz alış ve anlık döviz satış fiyatları , Türk Lirası cinsinden karşınıza çıkacak. Eğer serbest piyasa döviz kurunun karşısında pembe ve aşağıyı gösteren ok işareti varsa, o kurun (örnek olarak dolar kuru diyelim) yani dolar kurunun alış fiyatının önceki güne göre düştüğünü gösterir. Eğer dolar kurunun karşısındaki ok işareti yeşil renkte ve yukarıyı gösteriyorsa, dolar kurunun önceki güne göre Türk Lirası değeri fiyatının arttığını gösterir. Günlük dolar kurunun yanındaki alış ve satış fiyatının hemen sonunda, önceki günkü dolar kuru ile arasındaki fark oranını gösterir. Dolar kuru farkını belirten grafiğin yanında ise tarih ve saat bilgisi yer alır. Tarih bugünün dolar kuru tarihi olarak kaydedildiği için özellikle belirtilmemiştir. Tarih kısmında yer alan saat ise o gün serbest piyasadaki döviz kurlarının anlık saatlerindeki TL cinsinden karşılığının çekildiği saat bilgisidir.

ANLIK DOLAR HESAPLAMA

Eğer sadece dolar kuru anlık alış ve satış fiyatlarını takip etmek isterseniz bu linkten anlık dolar kurunun en güncel haliyle görmeniz mümkün. Dolar hesaplamak istediğinizde ise yukarıdaki dolar hesaplama linkinden hesaplayabilirsiniz. Diğer döviz kurlarınızın çevirilerini de anlık döviz kuru üzerinden takip ederek hesaplayabilirsiniz.

ANLIK GÜNCEL DOLAR HESAPLAMA LİNKİ

Yine finans sayfamızda anlık olarak döviz kurlarını takip edebileceğiniz gibi; serbest piyasa döviz kurları, merkez bankası döviz kurları, çapraz kur, banka gişe dolar fiyatları, döviz bürosu dolar fiyatlarını ayrı üst sekmelerden görebilirsiniz. Ayrıca döviz arşivinde yer alan kısımdan geçtiğimiz günlerin tarihini seçerek, önceki günlere ait döviz kurlarının fiyatlarını öğrenmeniz mümkün. Mynet Finans’ın döviz alanında; anlık borsa, canlı borsa, hisse senedi, ekonomik takvim gibi başlıkları da anlık olarak takip etmeniz mümkün.
Yine aynı sayfadan; kur arşivi, altın arşivi, faiz oranları, çeyrek altının ne kadar olduğunu, gram altın fiyatını öğrenmeniz mümkün.

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