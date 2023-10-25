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Dolar kuru yükselirken dikkat çeken açıklama! Cevdet Yılmaz 'Tahminimiz yok' dedi: 'Önemli bir düzeltme oldu ama...'

25.10.2023 09:47 | Son Güncelleme:
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Yatırımcıların gündeminde 'dolar bugün ne kadar, kaç TL?' sorusu sıcaklığını korumaya devam ediyor. Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada 28,25 TL'ye kadar yükselirken, euro fiyatı ise 30 TL sınırında hareket ediyor. Son dönemde dövizde yaşanan yükselişe ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kurların önemli bir düzeltme yaptığını vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde böyle bir hareketlilik beklemiyoruz" dedi.

Dolar kuru yükselirken dikkat çeken açıklama! Cevdet Yılmaz 'Tahminimiz yok' dedi: 'Önemli bir düzeltme oldu ama...'

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,10 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,12 TL'den başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslar arası piyasalarda 28,25 TL'ye kadar yükselen kur, saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,11 primle 28,12 TL'de işlem gördü.

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Euro kuru da sığ piyasada 30,10 TL'ye kadar çıkarken; şu dakikalarda yüzde 0,16 artışla 29,83 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,22 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,07 oranında düşüşle 106,20 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0600 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,55 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,00 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR (23)

CEVDET YILMAZ'DAN DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son dönemde dolar kurunda yaşanan yükselişe ilişkin değerlendirmede bulundu. Kur hedefi ve tahminlerinin olmadığını dile getiren Yılmaz şunları kaydetti:

"Bizim serbest kur rejimimiz var, kurun değerini piyasada arz ve talep şartları belirliyor. Gelişmelere göre, gündelik veya dönemsel olarak çeşitli hareketlilikler yaşanıyor. Arkadaşlarımız, planlarda, programlarda ister istemez birtakım varsayımlar yapmak durumunda kalıyor. Bunlar ne bir tahmindir ne de bir hedeftir. Bunlar çalışırken ister istemez çıkan sonuçlardır. Bunları çok fazla anlam atfederek değerlendirmemiz doğru olmaz. Ancak son dönemlerde önemli düzeltme yaptı, önemli bir hareketlilik oldu. Önümüzdeki dönemde böyle bir hareketlilik beklemiyoruz doğrusu. Bu ölçüde yüksek bir hareketlilik beklemiyoruz. Gündelik gelişmelere, arz talep şartlarına göre kurda mutlaka belli bir salınım olacaktır. Ama son dönemlerde yaşadığımıza benzer bir hareketliliği teknik olarak da siyasi olarak da beklemiyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar

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