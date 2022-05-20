Dolar kurunda yükseliş hız kazandı! 16 liraya yaklaştı

Mayıs ayının ilk günlerinde başladığı yükseliş trendine devam eden dolar/TL, 16 sınırına dayandı.

Dün 19 Mayıs nedeniyle kapalı olan yurt içi piyasalarda işlem yapılmazken yurt dışındaki işlemlerle dolar/TL, 15,85 seviyelerine kadar çekilmişti. Kur, bu sabah yüzde 1'e yaklaşan yükselişlerle dünkü düşüşünü geri aldı.

Gün içi en yüksek seviye olarak 15,9863'ü gören dolar/TL, 15,97-15,98 arasında seyrediyor.

Dolar/TL'de kısa vadede aralık benzeri sıçrama piyasalardaki ana beklenti değil. Ancak ay başından beri TL'de dolar karşısında yaşanan yüzde 8'e yaklaşan kaybının devamına kamunun izin verip vermeyeceği piyasalardaki ana gündem maddesi konumunda.

Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. Daha sonra aralıksız yükselişle kur 16'ya yaklaştı.

