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Dolar kurunda yükseliş hız kazandı! 16 liraya yaklaştı

20.05.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 16 liranın hemen altında işlem görüyor. Dün yurt içi piyasalar kapalıyken 15,98’e çıkan kur, ardından 15,81’e gerilese de düşüş kısa süreli kaldı ve fiyat bugün 15,9870 ile 20 Aralık’taki tarihi zirve sonrası en yüksekten işlem görüyor.

Dolar kurunda yükseliş hız kazandı! 16 liraya yaklaştı

Mayıs ayının ilk günlerinde başladığı yükseliş trendine devam eden dolar/TL, 16 sınırına dayandı.

Dün 19 Mayıs nedeniyle kapalı olan yurt içi piyasalarda işlem yapılmazken yurt dışındaki işlemlerle dolar/TL, 15,85 seviyelerine kadar çekilmişti. Kur, bu sabah yüzde 1'e yaklaşan yükselişlerle dünkü düşüşünü geri aldı.

Gün içi en yüksek seviye olarak 15,9863'ü gören dolar/TL, 15,97-15,98 arasında seyrediyor.

Dolar/TL'de kısa vadede aralık benzeri sıçrama piyasalardaki ana beklenti değil. Ancak ay başından beri TL'de dolar karşısında yaşanan yüzde 8'e yaklaşan kaybının devamına kamunun izin verip vermeyeceği piyasalardaki ana gündem maddesi konumunda.

Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. Daha sonra aralıksız yükselişle kur 16'ya yaklaştı.

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