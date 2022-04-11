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Dolar-merkez bankaları restleşmesi! İslam Memiş'ten ses getirecek yorum: Kimseye ekmek yedirmeyecekler

11.04.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar artan jeopolitik risklerin enflasyonist baskıları beslemesi ve merkez bankalarının para politikalarında hızlı sıkılaşma beklentileriyle yön arayışını sürdürüyor. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve bu kapsamda açıklanan karşılıklı yaptırımlar da piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Bu kapsamda yatırımcılar, "Bugün dolar/TL kuru kaç TL? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?” sorularına yanıt ararken ünlü finans analisti İslam Memiş’ten kritik bir dolar yorumu geldi...

Dolar-merkez bankaları restleşmesi! İslam Memiş'ten ses getirecek yorum: Kimseye ekmek yedirmeyecekler

Geçen hafta, 14,66-14,77 dar bandındaki hareketini sürdüren dolar/TL, cuma günü önceki kapanışının hemen üzerinde 14,7491'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 14,73 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 16,08 TL’den el değiştiriyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,0895'ten alıcı bulurken, Japon yeninin dolar karşısındaki yüzde 1'e yakın değer kaybının etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100 seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresifleşen şahin politikalarının doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ettiğini, Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kalması sonrası ise euronun toparladığını ifade etti.

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Yarından itibaren veri gündeminin hareketleneceğini belirten analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 100,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

İSLAM MEMİŞ: KİMSEYE EKMEK YEDİRMEYECEKLER

Piyasalara ilişkin yorumlarıyla ses getiren Ünlü analist İslam Memiş dolar kuru için Youtube kanalında yeni bir değerlendirmede bulundu. “Dolar TL kuru 14.74 lira seviyesinde. Yatay süreç var. Öngörüm sabitlendiği yönünde” yorumunu yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Sabit kur politikası var diyebilirim. 14.70 - 14.80 lira arasında sabit bir kur politikası uyguladıklarını düşünüyorum. Rakamsal değerlerin oynamaması resmi olarak açıklanmasa da sabit kur politikasına geçildiğinin işaretini veriyor bana” ifadelerini kullandı.

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Karşımızda olumlu haberlere aşağı, olumsuz haberlere ise tepki vermeyen bir kur olduğunu söyleyen İslam Memiş, bu durumun kısa vadede zaman zaman alım fırsatları yarattığına dikkat çekerek, “Merkez Bankaları kontrollü bir şekilde bu süreci yatay şekilde devam ettiriyorlar. Kimseye ekmek yedirmeyecekler. O yüzden uzun vadeli yatırımcı olmak zorundasınız” diye konuştu.


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