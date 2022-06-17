Dolar ne kadar? 17 Haziran dolar, euro ne kadar oldu? İşte 17 Haziran 2022 Cuma güncel dolar kuru!

Dolar ve Euro'da son durum haftanın beşinci günü olan 17 Haziran 2022 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Yakından takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Peki Dolar ne kadar, kaç TL? İşte 17 Haziran 2022 Cuma dolar alım - satım fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 17,2913 TL'den yapmıştı. Geçtiğimiz gün 17,2903 TL alış fiyatını gören dolar, 17,2924 TL satış fiyatından işlem gördü.

17 Haziran Cuma günü dolar ve euroda son durum bilgisi piyasalar açıldığında paylaşılacaktır...

EURO NE KADAR?

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Euro önceki kapanışını 18,2201 TL'den yapmıştı. Geçtiğimiz gün 18,1751 TL alış fiyatını gören euro, 18,2651 TL satış fiyatından işlem gördü.

