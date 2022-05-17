DOLAR NE KADAR? 17 Mayıs 2022 Dolar ve Euro kaç TL? Bugün 1 dolar euro ne kadar, kaç TL? 17 Mayıs 2022 Salı

Dolar ve Euro'da son durum haftanın ikinci günü olan 17 Mayıs Salı günü yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 17 Mayıs 2022 Dolar ve Euro kaç TL? Bugün 1 dolar euro ne kadar, kaç TL? Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

17 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz gün önceki kapanışını 15,5964 TL'den yapan Dolar 15,5944 TL alış fiyatı, 15,5985 TL satış fiyatından işlem görmüştü.

Önceki kapanışını 15,8488 TL'den yapan Dolar, 17 Mayıs 2022 Salı günü sabah saatlerinde 15,8428 TL alış, 15,8550 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 16,6415 yapan Euro/TL ise 17 Mayıs Salı günü dakikalarda 16,6197 lira alış fiyatı, 16,6634 satış fiyatıyla el değiştiriyor.

