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DOLAR NE KADAR? 17 Mayıs 2022 Dolar ve Euro kaç TL? Bugün 1 dolar euro ne kadar, kaç TL? 17 Mayıs 2022 Salı

17.05.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar bugün ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 17 Mayıs Salı günü, yani haftanın ikinci gününde konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Euro'daki son durum da vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak edilen başka bir konu oldu. Geçtiğimiz gün önceki kapanışını 15,5964 TL'den yapan dolar 15,5944 TL alış fiyatı, 15,5985 TL satış fiyatından işlem görmüştü. Peki 17 Mayıs 2022 Dolar ve Euro kaç TL? Bugün 1 dolar euro ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

DOLAR NE KADAR? 17 Mayıs 2022 Dolar ve Euro kaç TL? Bugün 1 dolar euro ne kadar, kaç TL? 17 Mayıs 2022 Salı

Dolar ve Euro'da son durum haftanın ikinci günü olan 17 Mayıs Salı günü yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 17 Mayıs 2022 Dolar ve Euro kaç TL? Bugün 1 dolar euro ne kadar, kaç TL? Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

17 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz gün önceki kapanışını 15,5964 TL'den yapan Dolar 15,5944 TL alış fiyatı, 15,5985 TL satış fiyatından işlem görmüştü.

Önceki kapanışını 15,8488 TL'den yapan Dolar, 17 Mayıs 2022 Salı günü sabah saatlerinde 15,8428 TL alış, 15,8550 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 16,6415 yapan Euro/TL ise 17 Mayıs Salı günü dakikalarda 16,6197 lira alış fiyatı, 16,6634 satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dolar temmuza kadar 20 lirayı bulur.Gidişat maalesef böyle.Yatırım tavsiyesi değildir.

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