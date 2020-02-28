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Dolar ne kadar, bugün (28 şubat) dolar kuru kaç TL? (İdlib'deki hain saldırdı sonrası dolarda son durum)

DOVİZ HABERLERİ  | 28.02.2020 07:21 | Son Güncelleme

İdlib'de rejim tarafından düzenlen hain saldırıda 33 askerin şehit olmasının ardından dolarda hareketlilik yaşanıyor. Dolardaki son dakika haberleri yakından takip edilirken, '28 şubat dolar ne kadar oldu veya ne kadar olur?' sorularına yanıt aranıyor. İşte İdlib'deki hain saldırı sonrası, 28 Şubat tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar, bugün (28 şubat) dolar kuru kaç TL? (İdlib'deki hain saldırdı sonrası dolarda son durum)

İdlib'deki hain saldırı yürekleri dağladı. Rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 asker şehit olurken, Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada 32 askerin de yaralı olduğu bildirildi. Suriye'deki hain saldırı sonrası dolar sert yükselerek akşam saatlerinde 6,21 seviyelerine çıktı. Hain saldırının detayları sabah saatlerinde netleşirken, dolardaki son dakika haberleri de yakından takip ediliyor.

Peki bugün yani 28 Şubat itibari ile dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı?

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

28 Şubat 07.15 itibari ile dolar kuru 6,2181 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Dolar/TL corona virüsün küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik endişeler ve İdlib geriliminin artmasıyla bugün 6,1730 seviyelerinde seyretmişti.

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