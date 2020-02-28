Dolar ne kadar, bugün (28 şubat) dolar kuru kaç TL? (İdlib'deki hain saldırdı sonrası dolarda son durum)

İdlib'deki hain saldırı yürekleri dağladı. Rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 asker şehit olurken, Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada 32 askerin de yaralı olduğu bildirildi. Suriye'deki hain saldırı sonrası dolar sert yükselerek akşam saatlerinde 6,21 seviyelerine çıktı. Hain saldırının detayları sabah saatlerinde netleşirken, dolardaki son dakika haberleri de yakından takip ediliyor.

Peki bugün yani 28 Şubat itibari ile dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı?

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

28 Şubat 07.15 itibari ile dolar kuru 6,2181 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Dolar/TL corona virüsün küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik endişeler ve İdlib geriliminin artmasıyla bugün 6,1730 seviyelerinde seyretmişti.



