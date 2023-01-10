Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 10 Ocak 2023 Salı Dolar ve Euro fiyatları!

Dolar, euro ve sterlin güncel alış satış fiyatları internette araştırılıyor. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), 2022 boyunca faizleri art arda yükseltme kararı aldı. Bu gelişme sonrası doların değeri artış gösterdi. Öte yandan Euro geçtiğimiz gün 20,1324 TL alış, 20,1666 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 10 Ocak 2023 Salı günü Dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,7769 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,7678 TL alış, 18,7861 TL satış fiyatından işlem gördü.

10 Ocak Salı gününün Dolar/TL kuru alış ve satış fiyatı ile EUro'da son durum piyasalar açıldığında belli olacaktır. Konuya ilişkin detaylar eş zamanlı olarak güncellenecektir...

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,1324 TL'den yapan Euro 20,1324 TL alış, 20,1666 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

YILIN İLK FED FAİZ KARARI TOPLANTISININ TARİHİ BELLİ OLDU

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonucunun, 1 Ocak akşamında açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Yılın ilk Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Ocak'ta yapılacak. Kararın, toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

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