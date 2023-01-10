FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 10 Ocak 2023 Salı Dolar ve Euro fiyatları!

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 10 Ocak 2023 Salı Dolar ve Euro fiyatları!

10.01.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro kuru piyasa izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını 18,7769 TL'den yapan USD geçtiğimiz gün 18,7678 TL alış, 18,7861 TL satış fiyatından işlem görmüştü. Güncel rakamları öğrenmek isteyen yatırımcılar arama motorlarında sorgulama yapmaya başlandı. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 10 Ocak 2023 Salı günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 10 Ocak 2023 Salı Dolar ve Euro fiyatları!

Dolar, euro ve sterlin güncel alış satış fiyatları internette araştırılıyor. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), 2022 boyunca faizleri art arda yükseltme kararı aldı. Bu gelişme sonrası doların değeri artış gösterdi. Öte yandan Euro geçtiğimiz gün 20,1324 TL alış, 20,1666 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 10 Ocak 2023 Salı günü Dolar ve Euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,7769 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,7678 TL alış, 18,7861 TL satış fiyatından işlem gördü.

10 Ocak Salı gününün Dolar/TL kuru alış ve satış fiyatı ile EUro'da son durum piyasalar açıldığında belli olacaktır. Konuya ilişkin detaylar eş zamanlı olarak güncellenecektir...

euro

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,1324 TL'den yapan Euro 20,1324 TL alış, 20,1666 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

YILIN İLK FED FAİZ KARARI TOPLANTISININ TARİHİ BELLİ OLDU

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonucunun, 1 Ocak akşamında açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Yılın ilk Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Ocak'ta yapılacak. Kararın, toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

23 Şubat 2023
23 Mart 2023
27 Nisan 2023
25 Mayıs 2023
22 Haziran 2023
20 Temmuz 2023
24 Ağustos 2023
21 Eylül 2023
26 Ekim 2023
23 Kasım 2023
21 Aralık 2023

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar endeksinde dikkat çeken hareket! 8 ayın en düşük seviyesini gördü: 2023'te 'U' dönüşü...Dolar endeksinde dikkat çeken hareket! 8 ayın en düşük seviyesini gördü: 2023'te 'U' dönüşü...
Seyyanen zam yapılacak: 4 bin 125 TL hesaplara yatacak! Seyyanen zam yapılacak: 4 bin 125 TL hesaplara yatacak!
Memur ve emekli zammı beklenen haber geldiMemur ve emekli zammı beklenen haber geldi
Anahtar Kelimeler:
Euro Türk lirası dolar

En Çok Okunan Haberler

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Kabine toplantısında güldüren anlar!

Kabine toplantısında güldüren anlar!

Kampanyanın adı bile yetti! Bir gecede 400 bin TL arttı

Kampanyanın adı bile yetti! Bir gecede 400 bin TL arttı

Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Ek zam mı geliyor?

Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Ek zam mı geliyor?

EYT’de ikinci kıdem tazminatı hesabı! Milyonlarca kişi bu detayları bilmiyor…

EYT’de ikinci kıdem tazminatı hesabı! Milyonlarca kişi bu detayları bilmiyor…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.