Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 17 Ağustos 2023 euro ve dolar canlı takip ekranı

Güncel dolar ve euro kuru merak ediliyor. Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 17 Ağustos 2023 Perşembe günü dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

17 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.0706 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0679 liradan, satış fiyatı ise 27.0734 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde -0.08'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.4605 TL'den yapan euro şu anda 29.4437 TL alış ve 29.4775 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



