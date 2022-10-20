Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 20 Ekim 2022 Merkez Bankası faiz kararı öncesi güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro'da son durum hakkında Merkez Bankası Faiz kararı açıklaması öncesi bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 20 Ekim Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 20 Ekim 2022 Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı öncesi güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5886 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolar 18,5773 TL alış, 18,5999 satış fiyatından işlem gördü.

20 Ekim Dolar, euro ve sterlin'de son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,13'lük artışla yapan euro 18,1727 TL'den seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1479 TL alış, 18,1976 TL satış fiyatından el değiştirdi.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,8617 TL'den gerçekleştiren sterlin 20,8420 TL alış, 20,8815 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



