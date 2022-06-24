Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 24 Haziran 2022 Cuma güncel dolar/TL!

Dolar ve Euro'da son durum 24 Haziran 2022 Cuma günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi ve yatırımcılar konu ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda son durum 24 Haziran 2022 Cuma günü de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki dolar bugün ne kadar, bugün euro ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

24 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 17,3598 TL'den gerçekleştirdi. Dolar/TL geçtiğimiz gün 17,3522 TL alış fiyatı ve 17,3676 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar/TL 24 Haziran Cuma günü de yatay seyrini koruyarak 17,36 seviyesinde yer alıyor.

EURO NE KADAR?

Euro, önceki kapanışını 18,2900 TL'den gerçekleştirdi. EURO/TL geçtiğimiz gün 18,2765 TL alış fiyatı ve 18,3037 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 24 Haziran 2022 Cuma günü 18,30 TL'de yer alıyor.

