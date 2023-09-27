Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 27 Eylül 2023 euro ve dolar alış - satış fiyatı döviz kuru canlı takip ekranı!

Güncel dolar ve euro kuru 27 Eylül 2023 Çarşamba günü mertak edildi. Dolar ve euroda yaşanan değişimler sebebiyle milyonlarca kişi güncel alış - satış fiyatlarına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 27 Eylül 2023 Çarşamba günü itibarıyla dolar ve euro fiyatlarında son durum...

27 EYLÜL 2023 DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.2693 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.2664 liradan, satış fiyatı ise 27.2724 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.12'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 28.8232 TL'den yapan euro şu anda 28.8103 TL alış ve 28.8363 TL satış fiyatına sahip.

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