DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 31 Ocak 2023 Salı euro ve dolar fiyatlarında son durum

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına 'sakince bekleyin' uyarısında bulunarak Fed’in faiz kararının ardından yaşanacak düşüşün yeni bir alım fırsatı doğurabileceğini belirtti. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 31 Ocak 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatları...



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DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8047 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.7982 liradan, satış fiyatı ise 18.8113 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,3967 TL'den yaptı.

Euro bugün 20,3967 TL alış, 20,4199 TL satış fiyatından el değiştiriyor.