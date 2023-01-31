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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 31 Ocak 2023 Salı euro ve dolar fiyatlarında son durum

31.01.2023 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro / TL'de son durum 31 Ocak 2023 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Önceki kapanışı 1.160,96 TL'den yapan gram altın bugün 1.162,86 TL alış, 1.163,06 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını 7,691,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını ise 7.630,00 liradan alınıyor, 7.702,00 liradan satılıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 31 Ocak 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 31 Ocak 2023 Salı euro ve dolar fiyatlarında son durum

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına 'sakince bekleyin' uyarısında bulunarak Fed’in faiz kararının ardından yaşanacak düşüşün yeni bir alım fırsatı doğurabileceğini belirtti. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 31 Ocak 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8047 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.7982 liradan, satış fiyatı ise 18.8113 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,3967 TL'den yaptı.

Euro bugün 20,3967 TL alış, 20,4199 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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